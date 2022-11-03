МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снизились до почти 2-недельного минимума. Доллар США и доходность казначейских облигаций выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл просигнализировал, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Золото ускоряет рост по итогам заседания ФРС США

Около 10.24 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,9%, до 1620,19 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 1,7%, по 1621,90 доллара за унцию.

ФРС в среду вновь повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов. Кроме того, в заявлении центрального банка говорилось, что денежно-кредитная политика США приближается к поворотному моменту.

Индекс доллара подскочил на 1,5%, делая золото более дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также выросла.

"В ФРС намекнули на замедление темпов повышения процентных ставок в будущем, однако теперь ожидается, что процентная ставка достигнет пика на более высоком уровне. На этом фоне золото в ближайшей перспективе может оказаться под давлением", — отметил Сони Кумари из ANZ.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг заявила, что ЕЦБ не может просто копировать действия ФРС, поскольку ситуация в странах еврозоны разная.

Между тем Пертский монетный двор сообщил о росте продаж золотых монет и слитков в октябре и сокращении продаж монет и слитков из серебра.