Цены на золото в четверг упали на фоне роста доллара и доходности гособлигаций США
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снизились до почти 2-недельного минимума. Доллар США и доходность казначейских облигаций выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл просигнализировал, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию.
Около 10.24 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,9%, до 1620,19 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 1,7%, по 1621,90 доллара за унцию.
ФРС в среду вновь повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов. Кроме того, в заявлении центрального банка говорилось, что денежно-кредитная политика США приближается к поворотному моменту.
Индекс доллара подскочил на 1,5%, делая золото более дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также выросла.
"В ФРС намекнули на замедление темпов повышения процентных ставок в будущем, однако теперь ожидается, что процентная ставка достигнет пика на более высоком уровне. На этом фоне золото в ближайшей перспективе может оказаться под давлением", — отметил Сони Кумари из ANZ.
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг заявила, что ЕЦБ не может просто копировать действия ФРС, поскольку ситуация в странах еврозоны разная.
Между тем Пертский монетный двор сообщил о росте продаж золотых монет и слитков в октябре и сокращении продаж монет и слитков из серебра.
https://1prime.ru/Financial_market/20221103/838700336.html