МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг снизились, поскольку повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) подтолкнуло доллар США вверх. Опасения относительно глобальной рецессии, которая может привести к сокращению спроса на топливо, усилились. Тем не менее потенциал снижения цен ограничен беспокойством относительно нехватки предложения, сообщает Reuters.

Около 11.35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,19 доллара, или 1,2%, по 94,97 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,31 доллара, или 1,5%, до 88,69 доллара за баррель.

Котировки обоих сортов выросли более чем на 1 доллар в среду, поскольку Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на отчетной неделе. Нефть тогда подорожала, несмотря на решение ФРС поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов. Кроме того, председатель центрального банка Джером Пауэлл заявил, что пока еще рано думать о приостановке ужесточения политики.

"Растущее беспокойство относительно замедления темпов роста мировой экономики неизбежно повлияет на мировой спрос на нефть. Не исключено, что прогнозы (по спросу) будут пересмотрены в сторону понижения", — отметил Тамаш Варга, аналитик PVM Oil.