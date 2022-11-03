МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг упали на фоне повышения доллара и доходности казначейских облигаций США. Склонность Федеральной резервной системы (ФРС) США к дальнейшему ужесточению политики поумерила привлекательность золота для инвесторов, передает агентство Reuters.

Около 14.18 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,7%, до 1623,08 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 1,6%, до 1624,30 доллара.

"Люди ожидали некоторой склонности к смягчению от ФРС, но ее не было. Темпы инфляции во всем мире остаются высокими… и ФРС остается привержена своему мандату", — отметил Филип Стрейбл, главный рыночный стратег-аналитик Blue Line Futures.

"Я не ожидаю изменения ситуации для золота и появления бычьего импульса до тех пор, пока ФРС не завершит повышение ставок, что, вероятно, произойдет лишь в марте 2023 года", — добавил он.

Центральный банк США в среду повысил ставки на 75 базисных пунктов, оправдав ожидания рынка. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что еще "слишком преждевременно" говорить о паузе в ужесточении политики, а пик текущего цикла повышения ставок, вероятно, окажется выше, чем предполагалось ранее.

Банк Англии в четверг поднял ключевую процентную ставку до 3% с 2,25%, произведя самое большое повышение ставки с 1989 года.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Доллар вырос на 1,5% против других основных валют, что сделало золото более дорогим для покупателей из-за рубежа. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет к недавнему максимуму.

"Учитывая рост доллара и доходности казначейских облигаций, цены на золото и серебро могут возобновить нисходящий тренд. Трейдеры на рынке золота особенно внимательно следят за уровнем 1615 долларов", — отметил Оле Хансен, аналитик Saxo Bank.

Фокус внимания рынка теперь смещен на октябрьские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут представлены в пятницу. Этот отчет позволит участникам рынка оценить дальнейшие перспективы процентных ставок ФРС.

Серебро на рынке спот упало на 0,2%, до 19,24 доллара за унцию, платина подешевела на 1,4%, до 916,75 доллара, а палладий утратил около 3% и торговался по 1800,34 доллара.