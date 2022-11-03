МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Никита Половнев, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе сокращения российского рынка акций по основным биржевым индексам и снижения курса рубля к доллару, но при этом роста к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль в боковике отыгрывал курсовую динамику форекса

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на следующей неделе на 1,02%, до 2134 пунктов, и на 1,67%, до 1076 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около отметки 95,1 доллара за баррель, курс евро на форексе вырастет до 0,976 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара поднимется на 34 копейки, до 62,44 рубля, евро — снизится на 27 копеек, до 60,63 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Неожиданное для рынка ужесточение риторики Федеральной резервной системы США продолжит оказывать негативное давление на финансовые активы. Банк Англии и ЕЦБ, вероятно, ответят аналогичными мерами, что приостановит дальнейшее укрепление курса доллара", — отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Риторика главы Федрезерва США оказалась неоднозначной. Отмечалась высокая неопределенность в отношении будущего потолка базовой процентной ставки и умеренное ухудшение ряда экономических показателей, которые, впрочем, соответствуют ожиданиям мягкой посадки экономики. Из позитивного стоит выделить намеки на возможность снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают пиковое значение базовой процентной ставки в США в 2023 году немного выше уровня в 5%, при этом актуальный прогноз членов ФРС составляет 4,6%. С учетом того, что ФРС не ужесточила риторику своих заявлений, можно говорить об избыточно негативной реакции рынков на это событие, которое, вероятно, будет отыгрываться уже на следующей неделе, добавляет он.

В США 8 ноября пройдут промежуточные выборы в Палату представителей, которые могут дестабилизировать политическую обстановку в стране и стать дополнительным понижательным риском для фондовых рынков, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

А Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что уже в начале будущей торговой пятидневки общие настроения на рынках с большой вероятностью стабилизируются, эмоции по поводу обозначенных ФРС пиков ужесточения ДКП в 2023 году в США сгладятся.

Динамика нефтяного рынка на грядущей неделе во многом будет определяться динамикой доллара, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

После раскрытия итогов заседания ФРС индекс доллара вновь вернулся к 113 пунктам, что оказывает давление на нефтяные цены. Дальнейшее движение доллара определят не только октябрьские данные по инфляции в США, но и новые заявления представителей ФРС. При этом повышенное внимание инвесторы сейчас будут уделять и недельным данным по запасам нефти в США, обращает внимание аналитик.

На прошлой неделе запасы нефти за неделю, по данным Минэнерго США, снизились максимальными темпами с конца августа. При этом, по оценке API, запасы снизились еще сильнее – на 6,53 миллиона баррелей, в последний раз такое резкое снижение запасов наблюдалось лишь в конце 2021 года. Если запасы нефти продолжат резко снижаться и на предстоящей неделе, то фьючерсы Brent могут вновь вернуться на уровни выше 95,5 доллара за баррель, прогнозирует он.

РУБЛЬ В ЗОНЕ РАВНОВЕСИЯ

В преддверии длинных выходных рубль заметно ослабился, обращает внимание Григорьев. Тем не менее на следующей неделе, по мнению эксперта, ситуация может стабилизироваться в отсутствии новых значимых геополитических новостей – в результате курс доллара в начале недели может вновь опуститься ниже 62 рублей.

Но Григорьев указывает, что у рубля сохраняется потенциал к ослаблению – до налогового периода еще далеко, а профицит торгового баланса РФ постепенно сокращается. "В целом курс доллара следующую неделю, вероятно, будет находиться в диапазоне 61-62,5 рубля", — прогнозирует эксперт.

"На валютном рынке без перемен: ориентир по паре доллар-рубль диапазон 61-63. Равновесие выглядит довольно устойчивым, при отсутствии негативных новостей геополитического характера колебания рубля будут слабыми", — подмечает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В России дополнительный негативный фон для рынка акций создают возросшие аппетиты к заимствованиям Министерства финансов, а также менее значительные промежуточные дивиденды крупнейших экспортеров, в частности, "Лукойла", считает Вайсберг из ИК "Регион".

Индексы Мосбиржи и РТС, очевидно, начнут новую неделю ниже сопротивлений 2210 пунктов и 1150 пунктов соответственно, что указывает на недостаток краткосрочных драйверов роста и наличие некоторого медвежьего давления на рынке с рисками ускорения нисходящей коррекции при закреплении ниже поддержек 2050 и 1050 пунктов, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Продажи могут активизироваться в случае усиления мирового пессимизма после заседания ФРС, а также отсутствия новых локальных идей для роста, полагает она.

"На мой взгляд, пока нет повода для того, чтобы коррекция углубилась. Но если такой повод появится, то целью снижения на горизонте недели может стать уровень 2050 пунктов", — считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На корпоративном фронте на следующей неделе ожидаются финансовые результаты "Детского мира" и VK, а акции группы "Позитив" последний день можно будет купить с дивидендами за девять месяцев 2022 года, напоминает Кожухова из ИК "Велес Капитал". Российский рынок акций ускорил снижение

Дивидендные истории в нефтегазовом секторе после объявления о выплатах "Лукойла" могут пополниться новостями от "Роснефти", совет директоров которой в самом конце недели обсудит дивиденды за девять месяцев текущего года, добавляет она.

Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что лидерами снижения, вероятно, будут акции банков и металлургического сектора, а лучше рынка – акции ритейла и "Лукойла".