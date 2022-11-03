МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ожидается, что Швейцарский национальный банк продолжит повышать процентные ставки в следующем году, несмотря на снижение инфляции в октябре, говорят аналитики.

Как сообщает агентство Reuters, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 3,0% после роста на 3,3% в сентябре. Аналитики ожидали, что в октябре индекс вырастет на 3,2%. Такие данные были опубликованы в четверг.

Однако экономисты ожидают, что ШНБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, в результате которого в этом году ставка выросла до 0,5%. Центробанк повышает ставку, чтобы укротить инфляцию, которая достигла самого высокого уровня почти за 30 лет.

Томас Джордан, управляющий Швейцарского национального банка, также указал на дальнейшее ужесточение, заявив правительству в среду, что дальнейшее повышение ставки, возможно, необходимо, чтобы обеспечить ценовую стабильность в среднесрочной перспективе.

В четверг Швейцарский национальный банк отказался от дальнейших комментариев.

"Снижение как базовой, так и общей инфляции в октябре подтверждает наше мнение о том, что Швейцария преодолела пик инфляции", — говорит Эндрю Кеннингхэм из Capital Economics.

"Мы ожидаем продолжения ужесточения в ближайшие несколько месяцев, — рассказывает Кеннингхэм. — Однако, если учитывать относительно низкий уровень инфляции в Швейцарии, ШНБ не придется поднимать ставки так высоко, как Европейскому центральному банку. Наш прогноз предполагает, что к середине 2023 года ключевая ставка (ШНБ) будет почти на 2 процентных пункта ниже, чем ставка ЕЦБ".

Федеральная резервная система США в среду, а Банк Англии в четверг также повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Последний отчет показал, что инфляция в Швейцарии превышает целевой диапазон 0-2%, который соответствует ценовой стабильности, уже девять месяцев подряд.

В UBS ожидают, что в декабре ШНБ поднимет ставки до 1%, а в марте 2023 года — до 1,25%, тогда как в Credit Suisse полагают, что в декабре, а затем еще в марте ШНБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов на каждом заседании.

"Поскольку в октябре инфляция оказалась ниже ожиданий, и поскольку риски для инфляционного прогноза ШНБ смещены вниз, нас вполне устраивает прогноз повышения ключевой ставки ШНБ в декабре на 25 б.п., что ниже консенсус-прогноза", — говорит экономист Credit Suisse Максим Боттерон.

Следующее решение швейцарского центрального банка по денежно-кредитной политике ожидается 15 декабря.