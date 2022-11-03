МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг упали до минимума более чем за месяц на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, последовавших за комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о склонности центрального банка к продолжению ужесточения денежно-кредитной политики, поумерившими привлекательность золота для инвесторов. Цены на золото снизились до двухнедельного минимума

К 17.49 по Гринвичу золото на рынке спот упало в цене на 0,3% до 1629,97 доллара за унцию. В ходе торгов котировки падали более чем на 1%, до самой низкой отметки с 28 сентября.

В США фьючерсы на золото закрылись со снижением на 1,2%, по 1630,9 доллара за унцию.

"Я не ожидаю изменения ситуации для золота и появления бычьего импульса до тех пор, пока ФРС не завершит повышение ставок, что, вероятно, произойдет лишь в марте 2023 года", — отметил Филип Стрейбл, рыночный стратег-аналитик Blue Line Futures.

Центральный банк США в среду повысил ставки на 75 базисных пунктов, оправдав ожидания рынка. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что еще "слишком преждевременно" говорить о паузе в ужесточении политики, а пик текущего цикла повышения ставок, вероятно, окажется выше, чем предполагалось ранее.

Котировки золота крайне чувствительны к повышению процентных ставок в США, поскольку это увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Доллар вырос на 1,4% против других основных валют, что сделало золото более дорогим для покупателей из-за рубежа. Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к недавнему максимуму.

"Мы можем увидеть дальнейшее падение (котировок золота) к сентябрьским минимумам и, вероятно, прорыв ниже отметки 1600 долларов, если доходность (американских гособлигаций) будет продолжать расти", — считает Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets UK.

Фокус внимания рынка теперь смещен на октябрьские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут представлены в пятницу. Этот отчет позволит участникам рынка оценить дальнейшие перспективы процентных ставок ФРС.

Небольшую поддержку золоту оказали данные, указавшие на то, что в октябре активность в сфере услуг США росла самыми медленными темпами почти за 2,5 года. Это может предполагать, что повышение ставок ФРС уже замедляет спрос в американской экономике.

Серебро на рынке спот подорожало на 0,9%, до 19,45 доллара за унцию, платина подешевела на 0,5%, до 925 долларов за унцию, а палладий упал в цене на 2,4% до 1811,15 доллара за унцию.