МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть пока еще не вернулись к 100 долларам за баррель, однако трейдеры на рынке опционов уже нацеливаются на уровень 200 долларов. Так, наиболее активно торгующимся опционом на нефть Brent в четверг стал опцион на покупку этого сорта нефти по 200 долларов за баррель в марте 2023 года, сообщает агентство Reuters.

Примерно половина этих контрактов, судя по всему, была размещена одним покупателем, который мог потратить на это 810 000 долларов, заметил Роберт Йогер из Mizuho Securities USA. Однако этот трейдер — не единственный, кто ставит на рост цен до 200 долларов в 2023 году. Кроме того, многие другие трейдеры также ожидают роста котировок в следующем году. "Некоторые трейдеры в последние дни прощупывали почву, покупая опционы" с более высокой страйк-ценой, говорит он.

Трейдеры на рынке опционов на нефть настроены как никогда решительно. Соотношение числа опционов колл (на покупку актива) к числу опционов пут (на продажу актива) стало самым высоким за всю историю наблюдений, по данным Bloomberg.

В пятницу котировки фьючерсов на нефть Brent прибавили 3,9%, до 98,36 доллара за баррель на слухах о том, что Китай может ослабить антиковидные ограничения. Однако для роста к 200 долларам потребуются более весомые факторы. В последние недели цены на нефть отступали вниз из-за опасений по поводу возможной рецессии. Цены на нефть никогда не превышали 150 долларов, чего также не стоит ждать в случае глобальной рецессии. Однако теоретически, при удачном стечении обстоятельство цены на нефть могут подскочить к новым максимумам, поскольку в ближайшие пару месяцев могут сойтись воедино несколько бычьих факторов.

Во-первых, с 5 декабря в ЕС вступит в силу запрет на импорт российской нефти. Кроме того, Европа планирует ввести потолок цен на российскую экспортную нефть. Москва уже увеличила поставки нефти в Азию, однако ожидаемое эмбарго и ценовой потолок, вероятно, снизят экспорт из России и приведут к сокращению мирового предложения примерно на 1 млн баррелей в день.

В этом году США помогли нарастить мировое предложение нефти посредством реализации своих стратегических нефтяных резервов: начиная с мая Штаты выводили на рынок около 1 млн баррелей в день. Эта мера оказала понижательное давление на цены. Однако в текущем месяце объемы реализации нефти из стратегических резервов США, вероятно, снизятся, а к концу декабря программа и вовсе завершится. Ранее конгресс США выдал разрешение на продажу дополнительных 26 млн баррелей, которая, как ожидается, завершится к октябрю 2023 года.

Аналитик JPMorgan Наташа Канева ожидает, что эти баррели будут проданы в 1-м квартале 2023 года. После этого объем резервов сократится вдвое по сравнению с началом 2022 года, до 348 млн баррелей, самого низкого уровня с 1983 года. По ее словам, администрация Байдена будет вынуждена осуществить дополнительную реализацию стратегических резервов нефти на коммерческом рынке, чтобы удержать цены. Однако данная мера может быть не одобрена конгрессом, который настаивает на том, что уровень стратегических резервов не должен опускаться ниже 252,4 млн баррелей.

Производство нефти в США росло в этом году, но недавно темпы этого роста замедлились. Официальные данные указывают на сокращение добычи в США на прошлой неделе до 11,9 млн баррелей в день, что весьма близко к многомесячному минимуму. Запасы дизельного и печного топлива в США также находятся на самых низких уровнях за много лет.

В то же время мировой спрос на нефть может вскоре ускориться, если власти Китая ослабят ограничительные меры, а туристическая активность возрастет. В других странах мира спрос на нефть остается относительно сильным, несмотря на замедление экономической активности.

Предложение нефти, вероятно, сократится, а спрос увеличится, поэтому рост цен к уровню 200 долларов за баррель представляется маловероятным, но все-таки возможным.

"Будут ли опционы на покупку нефти в марте 2023 года на момент экспирации 26 января стоить 200 долларов? Маловероятно, но сейчас одновременно происходит много событий", — отметил Йогер.

Следующий месяц может стать самым трудным испытанием для нефтяного рынка со времен падения котировок к минимумам в апреле 2020 года. "В декабре может случиться все, что угодно", — добавил Йогер.