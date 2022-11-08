МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Японские домохозяйства в сентябре увеличили расходы по сравнению с прошлым годом, отметив четырехмесячную полосу роста, передает Reuters. Прошедшее лето стало для покупателей первым без карантинных ограничений с начала пандемии коронавируса.

Тем не менее, уверенное потребление сталкивается с растущим инфляционным давлением, усугубляемым резким обесцениванием иены. Отдельные данные показали, что реальная заработная плата упала в сентябре шестой месяц подряд, сделав перспективы роста более неопределенными.

Как показали официальные данные, опубликованные во вторник, расходы домохозяйств в сентябре выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Срединный прогноз экономистов предполагал рост на 2,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем расходы выросли на 1,8%, вернувшись к росту после двухмесячного сокращения. Аналитики ожидали роста на 1,7% в сентябре.

Частное потребление, на которое приходится более половины третьей по величине экономики мира, выиграло от того, что в марте правительство сняло ограничения на личные услуги, введенные ранее, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Ослабление строгих мер пограничного контроля в прошлом месяце является еще одним позитивным фактором для потребления, поскольку правительство привлекает иностранных туристов, чтобы поддержать экономику на фоне падения иены до 32-летнего минимума. Одновременно правительство проводит рекордные валютные интервенции и собирает налогово-бюджетный пакет в размере 200 миллиардов долларов для сдерживания роста стоимости жизни.

Однако для внутренних покупателей более слабая валюта подпитывает уже растущие цены на продукты питания и энергоносители. Предпочитаемый Банком Японии показатель потребительской инфляции вырос в октябре в Токио на 3,4%, что стало самым быстрым годовым темпом с 1989 года.

Реальная заработная плата в Японии упала на 1,3% в сентябре по сравнению с прошлым годом, хотя номинальная заработная плата продемонстрировала самый большой рост за более чем четыре года. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, опубликованные во вторник.

В условиях ускорения инфляции и замедления темпов роста в корпоративном секторе экономисты теперь ожидают роста ВВП в годовом исчислении на 1,1% в 3-м квартале на следующей неделе после роста на 3,5% во 2-м квартале, когда рост ВВП получил поддержку со стороны высоких расходов частных лиц и компаний.