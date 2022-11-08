МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника ростом, инвесторы ожидают оглашения итогов промежуточных парламентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,08% — до 7306,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 6441,5, немецкий DAX увеличился на 1,15%, до 13688,75 пункта.

Во вторник фондовые индексы Европы закрылись, пока инвесторы пребывают в ожидании итогов промежуточных парламентских выборов в США, постепенное оглашение которых начнется в четверг.

"Сегодняшние промежуточные выборы в США могут немного сдержать инвесторов, прежде чем они примут какие-либо важные решения", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика брокерской компании Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).