МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Антимонопольные регуляторы ЕС во вторник начали полномасштабный анализ заявки Microsoft на приобретение Activision Blizzard, издателя видеоигровой франшизы Call of Duty, за 69 млрд долларов, передает Reuters. При этом регулирующие органы предупредили, что сделка может нанести ущерб конкуренции на рынке.

Американская компания, анонсировавшая эту сделку в январе, рассчитывает на то, что видеоигровой портфель Activision поможет ей успешнее конкурировать с такими лидерами рынка видеоигр, как Tencent и Sony, причем последняя выступала с критикой данной сделки.

"Предварительный анализ комиссии показал, что эта сделка может значительно уменьшить конкуренцию на рынках дистрибуции видеоигр для ПК и игровых приставок, включая мультигеймовые сервисы по подписке и облачные потоковые игровые сервисы, а также операционных систем для ПК", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

"В частности, комиссия опасается, что, приобретя Activision Blizzard, Microsoft может заблокировать доступ к видеоиграм Activision Blizzard для консолей и ПК, и в особенности к более популярным и успешным играм (т. н. игры класса "ААА"), включая Call of Duty", — сказано в заявлении.