МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды демонстрирует сокращение примерно на 0,4% и находится ниже отметки в 2,2 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Победа республиканцев в США вряд ли успокоит финрынки, считает эксперт

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск теряет 0,42%, опускаясь до 2197,28 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,78%, до 1134,13 пункта.