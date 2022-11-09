2022-11-09T10:03:00+03:00
2022-11-09T10:11:54+03:00
2022-11-09T10:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221109/838755352.html
Российский рынок акций снижается на старте торгов среды
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды демонстрирует сокращение примерно на 0,4% и находится ниже отметки в 2,2 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из... ПРАЙМ, 09.11.2022
рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20221109/838755084.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды демонстрирует сокращение примерно на 0,4% и находится ниже отметки в 2,2 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск теряет 0,42%, опускаясь до 2197,28 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,78%, до 1134,13 пункта.