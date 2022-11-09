МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов и Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили перспективы развития сетевого комплекса региона. Они рассмотрели ход реализации поручений президента России в части электроснабжения региона, включая консолидацию бесхозяйных электросетей, обсудили подготовку к работе в осенне-зимний период, а также вопросы тарифного регулирования.

"Руководство Дагестана понимает проблемы, накопленные в энергетике региона за предыдущие годы, и нацелено на их устранение. Это содействует обеспечению качественного электроснабжения потребителей, что является нашей общей целью. В этом году Группа "Россети" приступила к реализации масштабной программы повышения надежности. Проводится оформление бесхозяйных объектов — уже зарегистрировано более тысячи трансформаторных подстанций, а также связанных с ними линий электропередачи", — отметил Рюмин.

В срок и в полном объеме реализована ремонтная программа для уверенного прохождения предстоящей зимы 2022/2023 годов, добавил он.

В рамках ремонтной кампании энергетики группы "Россети" в Дагестане в 2022 году расчистили от растительности 125 гектаров трасс линий электропередачи, заменили и усилили 4 493 опоры ЛЭП, заменили 9 638 изоляторов, отремонтировали 621 трансформаторную подстанцию.

По словам Меликова, особо важно конструктивное взаимодействие республиканских органов власти с "Россетями". "Стабильное функционирование энергосистемы и бесперебойное электроснабжение дагестанцев — одна из приоритетных задач, которая находится на особом контроле президента России. Налаженное взаимодействие Дагестана с ПАО "Россети" и Минэнерго уже приносит ощутимые результаты, необходимо сохранить позитивную динамику, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в установленные сроки", — заключил он.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.