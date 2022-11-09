МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером колеблется, рынки ожидают публикации статистики по годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. ФАС предлагает с 1 декабря проиндексировать цены на газ

По состоянию на 20.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,5 доллара, или на 0,03%, до 1 715,55 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее золото символическим дорожало — на 0,03%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,58%, до 21,378 доллара за унцию.

Цена на золото закрепилась на уровне выше 1 700 долларов за унцию, которой достигла в ходе торгов предыдущего дня — вторника. Сейчас этот драгоценный металл торгуется на максимуме с начала октября.

На четверг запланирована публикация данных по годовой инфляции в США. Этот показатель учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидают, что в октябре инфляция замедлилась до 8% с сентябрьских 8,2%.

"Золото может подвергнуться новому давлению продаж, если данные (по инфляции — ред.) превысят ожидания рынка — особенно если возрастут спекуляции по поводу того, что ФРС будет вновь принимать жесткие монетарные шаги", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).