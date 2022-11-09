МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Deutsche Bank сегодня присоединился к тем компаниям из финансовой отрасли, которые недавно раскритиковали политику Европейского центрального банка, пишет Reuters. Финансовый директор немецкого кредитора заявил, что властям следует делать больше для защиты коммерческих банков.

ЕЦБ и другим институтам "следует принимать меры для защиты банков, чтобы помочь экономике", заявил финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке на финансовой конференции, организованной швейцарским банком UBS.

В последние дни в прессе сообщалось о разногласиях между ЕЦБ и некоторыми поднадзорными ему банками в Европе. Споры в том числе касаются планов распределения капитала UniCredit и присутствия в России.

Deutsche Bank — один из наиболее важных банков для мировой финансовой системы. Он годами остается под пристальным вниманием регуляторов из-за многомиллиардных штрафов, связанных с его ролью в американском ипотечном кризисе и недоработок в пресечении легализации незаконного дохода.

Эти расходы, помимо других, связанных с выстраиванием системы внутреннего контроля по требованию регуляторов, а также резервы на "черный день", пришлись на период, когда кредитор занят реструктуризацией для восстановления прибыльности.

Фон Мольтке спросили на конференции, которая шла в прямой трансляции на сайте Deutsche, что стало поводом для разногласий с ЕЦБ.

Изначально фон Мольтке сказал, что не будет давать комментарии на этот счет, но потом все же раскрыл некоторые пункты преткновения.

По словам финдиректора Deutsche, ЕЦБ "опоздал" с повышением процентных ставок.

Он сказал, что Deutsche "резко осуждает" решение изменить условия кредитной программы, которая в банковской среде известна как TLTRO и, по сути, является субсидией для банков.

ЕЦБ оправдывает свои ставкb и кредитную политику целями сдерживания инфляции, считая такие действия приемлемыми. Сейчас инфляция достигла двузначного значения, тогда как ориентирная цель ЕЦБ равна 2%.

Фон Мольтке также дал понять, что Deutsche Bank разошелся во мнениях с центробанком из-за своего бизнеса кредитования заемщиков с уже высокой долговой нагрузкой. По словам фон Мольтке, это "ключевая часть деятельности Deutsche".

Органы банковского надзора призывают коммерческие банки сокращать подобное финансирование.

Финдиректор Deutsche также сказал, что регуляторы должны обеспечить банкам стабильный рынок капитала, чтобы они могли строить планы и предоставлять кредиты экономике.

"В последние несколько лет наше положение с капиталом какое угодно, только не стабильное", — посетовал он.

"Очень часто мы теряемся в правилах, моделях, ограничениях и оценках рисков и не даем банковской отрасли делать то, что она должна делать, — служить двигателем экономики", — добавил фон Мольтке.