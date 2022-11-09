МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды снижением, инвесторы ожидают публикации данных об инфляции в США, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,14%, до 7296,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 6430,57 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 13666,32 пунктов.

Трейдеры ожидают публикацию данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% месяцем ранее. Так, данные могут сильно повлиять на предстоящие решения Федеральной резервной системы США.

Кроме того, трейдеры ожидают оглашения итогов промежуточных парламентских выборов в США. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 220 мест в палате представителей, у демократов — 215 мест.