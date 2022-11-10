МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила в четверг, что центробанк, возможно, приближается к моменту, когда можно будет сделать паузу в повышении процентных ставок, однако необходимо получить больше свидетельств того, что спрос замедляется.

Как сообщает Reuters, Отвечая на вопросы в парламенте, Буллок сказала, что ставки уже существенно выросли в короткий период времени, и что им, возможно, придется вырасти "еще немного", но это будет зависеть от потока экономических данных.

РБА повысил ключевую процентную ставку на 275 базисных пунктов начиная с мая, доведя ее до девятилетнего максимума 2,85%.