МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг растут, в то время как инвесторы ожидают публикацию данных о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Курс доллара колеблется перед публикацией данных по инфляции в США

По состоянию на 13.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,24%, до 32606 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 10869 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3766 пунктов.

"Индекс потребительских цен находится в центре внимания", — приводит агентство Блумберг слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,5% месяцем ранее.