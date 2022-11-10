МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга заметным снижением, повлиять на торги могла динамика на биржах ценных бумаг в США, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые индексы Европы снизились вслед за рынками США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,39%, до 3 036,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,98%, до 1 991,82 пункта; гонконгский Hang Seng Index потерял 1,7%, закрывшись на уровне 16 081,04 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,91%, до 2 402,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 6 964 пунктов, японский Nikkei 225 опустился на 0,98%, 27 446,1 пункта.

Основные американское фондовые индексы накануне заметно снизились. В целом в четверг трейдеры уходят от риска, фондовые индексы в Европе также снижаются в ходе торгов.

Рынки также продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса в Китае. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление правительства, мегаполис Чунцин, в котором проживает более 32 миллионов человек, борется с самой серьезной вспышкой ковида более чем за год: число случаев заболевания выросло до 753 в среду с девяти в начале месяца.