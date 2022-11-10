МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов четверга демонстрирует уверенный рост, на 1,3%, в основном за счёт позитива со стороны банковского сектора, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Акции Сбера продемонстрировали рост после корпоративной отчетности

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.48 мск поднимается на 1,28%, до 2194,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,59%, до 1131,6 пункта.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, восстанавливая позиции во многом благодаря оптимизму в банковском секторе", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В то же время другой "столп" рынка — нефтегазовый сектор — не помогает ему расти, а январский фьючерс на нефть марки Brent снижается сейчас на 0,5%, до 92,2 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

"Акции Сбербанка (+6%), вес которого в индексе Мосбиржи составляет около 12,3%, в четверг подскочили после заявления главы эмитента Германа Грефа о восстановлении прибыльности и намерении возобновить публикацию ежемесячной отчетности. Кроме того, в следующем году планируется вернуться к выплате дивидендов. Новости позитивны для Сбербанка и улучшают его инвестиционную привлекательность", — объясняет Кожухова.

Она также обращает внимание на бумаги TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк" (+6%), для которых стали позитивными сообщения о возможности нескольких сделок в сфере слияний и поглощений на фоне хорошего уровня ликвидности группы, о чем заявил глава банка.

Дорожает и ВТБ — на 3,29%. Если же обратить взор за пределы банковского сектора, то также в лидерах роста стоимости — акции "ВСМПО-Ависмы" (+12,76%), расписки "Циана" (+3,98%).

Также и цена расписок компании VK ускорила темпы роста и поднимается на 8,62% после сообщения о выходе бывшего главного акционера сервиса Avito, холдинга Prosus, из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, при этом рыночная цена полученных акций составила 24,8 миллиарда рублей.

Лидерами снижения стоимости пока стали акции "Детского мира" (-1,66%), "Магнита" (-1,1%) и "Башнефти" (-0,64%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС возобновили повышение во многом благодаря оптимизму в банковском секторе и отвоевали пробитые накануне уровни 2170 и 1120 пунктов", — отмечает Кожухова.

При отсутствии существенных новостей с международной арены можно предполагать ещё умеренный рост индекса Мосбиржи по итогам торгов, добавляет Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

"Серьезно испортить настроения до конца дня мог бы, пожалуй, лишь глобальный уход от риска в случае разочарования макроэкономическими данными из США", — заключает Кожухова.