МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа планирует запустить пилотный проект по выпуску коротких цифровых бондов после включения в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА) Банка России, рассказал журналистам на форуме Finopolis управляющий директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов. Мосбиржа намерена расширить линейку вечных фьючерсов на фондовые индексы

"Сейчас наш пилотный бизнес-кейс — это короткий рублевый бонд одного крупного эмитента продолжительностью до года с покупателями — юридическими лицами. Сразу же после включения в реестр операторов информационных систем ЦБ мы начнем проводить сделки. По факту все в высокой степени готовности", — сказал он.

В сентябре на Банковском форуме в Казани глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что торговая площадка направила в Банк России предложение по выпуску расписок на ЦФА, такие расписки будут обращаться как ценные бумаги. Глава набсовета также отмечал, что Мосбиржа намерена получить статус оператора обмена ЦФА.