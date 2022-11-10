МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 2%, локомотивом выступили бумаги Сбербанка, подскочившие на 6,7% после ряда корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи. Сбербанк войдет в нормализованное состояние в 2023 году, заявил Греф

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 2,01%, до 2210,02 пункта, долларовый РТС — на 3,27%, до 1150,36 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 79 копеек, до 60,52 рубля.

Акции Сбербанка подскочили на 6,73% на данных финотчетности за 10 месяцев и других корпоративных новостях.