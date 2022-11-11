МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото могут продемонстрировать самый сильный недельный рост более чем за два года. Как сообщает Reuters, котировки получают поддержку на надеждах, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить темпы повышения процентной ставки на фоне признаков замедления инфляции.

Около 09.16 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 1762,19 доллара за унцию. В четверг котировки подскочили более чем на 2% после выхода данных, указавших на более низкую, чем ожидалось, инфляцию в октябре. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили в цене 0,7%, до 1765,40 доллара за унцию.

"Более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции, опубликованные в четверг, привели к изменениям прогнозов относительно процентной ставки. Кроме того, риторика руководителей ФРС также значительно изменилась", — отметил Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets UK.

За истекший период этой недели цены на золото выросли примерно на 5%. Трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в 71,5%.

Повышение процентной ставки увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода. Ожидания менее значительного повышения процентной ставки способствуют улучшению настроений инвесторов на рынке золота.

"Учитывая технический прорыв выше октябрьских максимумов, шансы на достижение 1800 долларов заметно повышаются", — считает Хьюсон. По его словам, торги, вероятно, останутся неровными, а доллар может продолжать падение с текущих уровней.

Индекс доллара продолжил снижаться, упав до примерно 3-месячного минимума, повышая привлекательность золота для держателей иных валют.

В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 30-дневного минимума. Цены на золото и доходность казначейских облигаций США демонстрируют обратную корреляцию.

С технической точки зрения, цены на золото находятся выше 50- и 100-дневных скользящих средних, что указывает на склонность к росту.

Серебро выросло в цене на 0,6%, до 21,79 доллара за унцию. Оно может продемонстрировать повышение по итогам второй недели подряд.

Платина прибавила 2,2%, до 1054,38 доллара за унцию, нацелившись на самое сильное с февраля 2021 года укрепление по итогам недели. Палладий подорожал на 2,98%, до 2023,13 доллара.