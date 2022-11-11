МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу подскочили к 3-месячному максимуму и могут продемонстрировать самый сильный недельный рост с июля 2020 года. Признаки замедления инфляции способствуют ожиданиям более медленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В ФРС заявили, что скоро возможно замедление темпов повышения ставок

Около 14.43 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1763,25 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 18 августа. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы золото подорожало на 4,8%.

Фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 0,7%, до 1766,20 доллара за унцию.

"Мы наблюдаем реакцию котировок золота на опубликованный в четверг индекс потребительских цен (CPI) США, ослабление доллара и вероятность повышения процентной ставки ФРС на 50, а не на 75 базисных пунктов", —отметил Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

Потребительские цены в США в октябре выросли не так сильно, как ожидалось. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос менее чем на 8% впервые за восемь месяцев.

Данные по инфляции спровоцировали резкое падение доллара, который может продемонстрировать самое сильное двухдневное падение почти за 14 лет. Снижение доллара делает золото более привлекательным для держателей других валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг упала к 30-дневному минимуму.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов в 71,5%.

"В конце этой недели настроения быков на рынках драгоценных металлов улучшились, поскольку краткосрочные технические индикаторы стали позитивными, в то время как индекс доллара и доходность казначейских облигаций США снижаются", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Золото торгуется выше 50- и 100-дневных скользящих средних, и трейдеры посчитали это бычьим сигналом.

Спот-цены на серебро снизились на 0,8%, до 21,50 доллара за унцию, однако нацелены завершить с повышением вторую неделю подряд.

Котировки платины выросли на 0,3%, до 1035,50 доллара за унцию, и нацелены продемонстрировать самый сильный недельный рост с февраля 2021 года. Палладий подорожал на 2,7%, до 2018,13 доллара за унцию.