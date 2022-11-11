МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост, сообщает биржа. Биткоин отреагировал на эту новость снижением, следует из данных торгов. Binance отказалась приобретать криптобиржу FTX

"FTX Trading Ltd. и примерно 130 связанных с ней компаний (совместно "FTX Group") подали в суд США по округу Делавэр добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве", — говорится в заявлении FTX в Twitter.

Компания отмечает, что начнет процесс пересмотра и реорганизации активов для защиты интересов своих инвесторов. Также биржа добавила, что Сэм Бэнкман-Фрид покинул пост генерального директора, но остался в компании в целях помощи в процессе пересмотра. Место генерального директора занял Джон Рэй III.

"Немедленная процедура по Главе 11 является целесообразной для предоставления FTX Group возможности оценить свое положение и разработать процесс для максимального возмещения ущерба заинтересованным сторонам", — приводятся слова нового гендиректора в сообщении.

В конце предыдущей недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов. После этого, поясняли РИА Новости эксперты, на крипторынке начался кризис ликвидности — инвесторы начали выводить свои средства. Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.

Позже Binance сообщила об отказе от поглощения. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. В пятницу, до публикации сообщения о банкротстве FTX, биткоин на Binance незначительно дорожал, а к 19.04 мск эта монета дешевеет уже на 5,6% — до уровня в 16,7 тысячи долларов за монету (динамика приводится за сутки).