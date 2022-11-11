МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в пятницу растут второй день подряд благодаря надеждам на то, что ослабевающая инфляция сподвигнет ФРС к менее агрессивным действиям, передает Reuters. Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также продолжают повышаться.

Торги на американских биржах проходили волатильно после новостей о том, что криптовалютная биржа FTX начнет процедуру банкротства в США, а ее генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку из-за кризиса ликвидности в компании, который привел к интервенции со стороны регуляторов по всему миру.

"Документы о процедуре банкротства были поданы незадолго до начала торгов, поэтому они нанесли удар по всему фондовому рынку, — считает Деннис Дик, аналитик и трейдер в Triple D Trading. — Множество неблагоприятных новостей уже было учтено в котировках. Следовало ожидать существенного спада акций на этих новостях, но многие из них уже до этого сильно сдали позиции".

Индексы S&P 500 и Nasdaq в четверг подскочили на 5,5% и 7,4% соответственно, зафиксировав сильнейший прирост в процентах более чем за 2,5 года. Макроданные показали, что годовая инфляция потребительских цен в США впервые за восемь месяцев опустилась ниже 8%.

Фьючерсы, привязанные к ключевой ставке ФРС, сейчас показывают, что трейдеры теперь ожидают замедления быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики в декабре и более скорой, чем предполагалось до этого, остановки повышения процентных ставок центробанка. Кроме того, предполагается, что центробанк снизит ставку во второй половине 2023 года.

Инвесторы теперь оценивают повышение ставки в декабре на 50 базисных пунктов в 71,5%, а также полагают, что пик ставок будет достигнут в марте в диапазоне 4,75%-5,00%.

"Вчерашняя сессия наглядно показала, сколько на рынке накопилось импульса, способного подтолкнуть его вверх. Это похоже на натянутую пружину, и инвесторы ищут любые позитивные признаки, чтобы купить акции", — объяснил Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и деривативам в Charles Schwab.

S&P 500 вырос более чем на 10% с минимумов середины октября, а Nasdaq — почти на 8% при поддержке более позитивной, чем прогнозировалось, отчетности компаний и надежд на замедление повышения ставок.

Dow Jones Industrial Average находится на 8,8% ниже рекордного уровня закрытия, достигнутого ранее в этом году.

При этом все три индекса все равно находятся намного ниже уровней начала года и могут понести сильнейшие годовые потери с 2008 года из-за страхов насчет того, что резкий рост инфляции и процентных ставок подорвет корпоративную прибыль.

Как показали данные Мичиганского университета, потребительские настроения в США в ноябре ухудшились из-за устойчивых опасений насчет инфляции и роста стоимости заимствований.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average понизился на 142,67 пункта, или 0,42%, до 33 572,70 пункта, S&P 500 вырос на 15,89 пункта, или 0,4%, до 3972,26 пункта, а Nasdaq Composite добавил 130,60 пункта, или 1,18%, до 11 244,75 пункта.

Акции компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, резко снизились. Бумаги Silvergate Capital подешевели на 8,7%.

Акции гигантов продолжили повышаться. Бумаги Apple Inc подорожали на 0,6%, акции Amazon.com — на 3,4%.

Бумаги китайских компаний, котирующиеся на биржах США, повысились. Акции Alibaba Group Holding Ltd добавили 1,7%. Власти Китая смягчили некоторые жесткие ограничения, связанные с COVID-19.

Рынок американских гособлигаций сегодня закрыт по случаю Дня ветеранов.

Мировой MSCI, между тем, поднялся на 1,53% до максимумов с середины сентября.

Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии подскочил до семинедельного максимума и может зафиксировать сильнейший прирост в процентах с марта 2020 года.

В Китае Министерство здравоохранения в пятницу смягчило жесткие ограничения, связанные с COVID-19, и в том числе на два дня сократило период карантина для прибывающих туристов и тех, кто тесно контактировал с зараженными.

Китайский индекс CSI 300 вырос на 2,8%, а гонконгский Hang Seng — на 7,7%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 3,05 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,49 к 1.

В составе S&P зафиксировано 18 новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 76 новых максимумов и 62 новых минимума.