МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по основным биржевым индексам и укрепления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль упал к евро и чуть вырос к доллару, отыгрывая динамику форекса

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе вырастут на 2%, до 2261 пункта и на 2,6%, до 1188 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 1 доллар, до 96,2 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет на 1,5 цента, до 1,02 доллара, полагают эксперты.

Курс доллара снизится на 19 копеек, до 60,35 рубля, евро упадет на 82 копейки, до 61,38 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Поддержку рынкам оказывают макроэкономические данные, которые свидетельствуют о том, что экономика США, скорее, реализует сценарий мягкой посадки, чем уйдет в неконтролируемую рецессию. Тем не менее, потенциал роста ВВП развитых стран в ближайшие кварталы выглядит ограниченным, что снижает привлекательность фондового рынка", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Андрей Манько из РИА Рейтинга обращает внимание, что на предстоящей неделе ожидается большой объем публикации макростатистики, который будет задавать тон движения основных финансовых площадок. Он считает, что данные по инфляции в Европе на будущей неделе, скорее всего, будут свидетельствовать об сохранении инфляционного давления, что в конечном итоге будет сдерживать рост европейский индексов.

"Рассчитываем, что мировые рынки инерционно смогут подрасти и на следующей неделе. Причем, ввиду ослабления опасений по экономике КНР, ожидаем, что спрос на сырье сохранится, что позволит развивающимся рынкам выглядеть неплохо", — полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

На следующей неделе Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что на рынки, в том числе на нефтяной рынок, могут влиять заявления политиков, озвученные на саммите G20, который пройдет в Индонезии, если, конечно, саммит не окажется чистой формальностью.

"Особенно следует обратить внимание на публикацию ВВП еврозоны за третий квартал: если статистика окажется лучше ожиданий рынка, она будет способствовать росту курса евро, который выглядит достаточно сильно недооцененным по отношению к доллару. Но если ВВП еврозоны окажется хуже ожиданий рынка, это может привести к падению не только евро, но и цен на сырье, так как рынок уже напуган перспективами мировой рецессии", — подмечает она.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" ожидает на следующей неделе очередной блок макроэкономических данных из Китая за октябрь: возможно замедление темпов роста инвестиций в основные средства, розничных продаж и промышленного производства второй по величине экономики мира.

"Будут обнародованы данные по ВВП еврозоны за третий квартал, розничные продажи США и Великобритании, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, отчет по рынку труда Великобритании и первые данные с рынка жилья США за октябрь. Кроме того, квартальные результаты представят американские ритейлеры Tyson Foods, Walmart, Home Depot, Lowe's, Target и Gap", — обращает внимание эксперт.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Локтюхов считает, что позитив по Сбербанку, в совокупности с улучшением конъюнктуры товарных рынков, способны вывести индекс Мосбиржи в зону 2300-2350 пунктов — цели текущего восстановительного движения, после которой рынку опять потребуются дополнительные триггеры.

"Фондовые индексы, возможно, не покажут аномально высокого роста, однако новости о дивидендах могут способствовать росту индекса Московской биржи даже до 2300 пунктов", — рассуждает Мильчакова.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" прогнозирует, что индексы Мосбиржи и РТС начнут новую неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшими целями повышения в район 2280 и 1180 пунктов соответственно.

"Позитивный сигнал остается актуальным при положении выше поддержек 2120 и 1090 пунктов, куда рынок может уйти в рамках коррекции. Фундаментальными причинами повышения могут стать улучшение инвестиционного климата в стране в случае отсутствия негативных геополитических сигналов и высокий мировой аппетит к риску. 15 и 16 ноября при этом состоится саммит "Большой двадцатки", в котором будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров", — поясняет она.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКУ

Высокие цены на нефть и позитивные настроения на мировом рынке могут продолжить оказывать поддержку рублю, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Курс будет двигаться в нижней части диапазона в 60-62 рубля за доллар. При этом стоит отметить, что под конец недели может усилиться влияние фактора налогового периода, пик которого придется на 25-е ноября. В результате в связи с продажей валютной выручки экспортерами курс способен закончить неделю вблизи 60 рублей за доллар", — добавляет он.

Российский рубль в отдельные торговые сессии может укрепиться: курс уйдет ниже 60 рублей за доллар, однако закрепиться на этом уровне ему, скорее всего, не удастся, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. При этом новостной фон для рубля в целом будет достаточно спокойным, добавляет он. Российский рынок акций вырос за неделю

Учитывая приближение налогового периода (экспортеры начинают заранее, еще с середины месяца продавать валюту для подготовки к рублевым платежам), курс на неделе может формироваться в коридоре 60-62 рубля за доллар, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Курсы доллара и евро будут колебаться в очень близких по значению коридорах в 60–62 рубля и 61–63 рубля соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"В нефтянке ждем смещения спроса в бумаги "Газпрома" и "Лукойла", отстающих от рынка. Напомним, что в декабре акционеры "Лукойла" должны получить обильные дивиденды, что выступает дополнительным фактором спроса, ослабляя неясность относительно влияние вводимого Европой в 5 декабря эмбарго. Из внутренних секторов мы позитивно смотрим на IT-сектор, выделяя Ozon; девелоперов (Самолет) и транспорт (НМТП, "Совкомфлот")", — уточняет Локтюхов.

Мильчакова обращает внимание, что из корпоративных событий следующей недели можно будет отметить новости о размере будущих дивидендов "Роснефти" и "Татнефти" за 9 месяцев 2022 года, которые рынок акций будет отыгрывать, скорее всего, в понедельник. Также на следующей неделе можно обратить внимание на публикацию отчетности по МСФО за третий квартал 2022 года компании МТС.

"На корпоративном фронте совет директоров "Татнефти" примет решение по дивидендам, а финансовые результаты за третий квартал ожидаются от "Русгидро", Ozon и МТС. Кроме того, должны быть обнародованы данные по ВВП России за третий квартал", — отмечает Кожухова.