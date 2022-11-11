МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России, следует из сообщения биржи. Лондонская биржа ограничила новые поставки российских металлов

"LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл… Кроме того, отзывы (участников рынка — ред.) ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации… Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла", — говорится в сообщении.

Ранее Лондонская биржа металлов сообщала, что запросила мнения участников рынка относительно запрета поставок металлов из России. Участники рынка могли выбрать: оставить ли ситуацию как есть, ввести ограничения на объемы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.