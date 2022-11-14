МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в начале 2023 года могут сократить экспорт дизельного топлива, чтобы оставить большую часть продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщили Reuters несколько отраслевых источников. На НПЗ опасаются, что новые правила, введенные властями Китая, могут привести к перебоям в поставках по стране.

На прошлой неделе Министерство по управлению в чрезвычайных ситуациях КНР ввело новое требование для розничных продавцов топливом: с 1 января они должны получать лицензию на транспортировку опасных товаров при перевозке дизельного топлива.

"Вся цепочка поставок может быть нарушена. Дистрибьюторы, которые работают только с дизелем и не перевозят других опасных грузов, теперь должны срочно оформлять лицензию", — говорит источник в одном из государственных НПЗ.

Другой источник отмечает, что дополнительные расходы могут привести к росту внутренних розничных цен на дизельное топливо, из-за чего у государственных НПЗ будет больше стимула продавать топливо на внутреннем рынке, а не экспортировать его.

Хотя власти Китая выделили большой объем экспортных квот, энергобезопасность остается приоритетом, подчеркнула Джейн Се, аналитик Kpler. Покрытие внутреннего спроса — одна из основных задач государственных НПЗ, добавила она.