МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно снижаются, сигнализируя об открытии основных бирж в минусе позднее в понедельник, свидетельствуют данные торгов. В Минфине США объяснили, в чем заключается лучшая помощь мировой экономике

По состоянию на 13.12 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,35%, до 33644 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,79%, до 11755 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3978 пунктов.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы США свидетельствует о том, что сами биржи откроются снижением в понедельник.

Инвесторы в частности продолжают оценивать возможное дальнейшее повышение учетной ставки Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 85% аналитиков считают, что регулятор повысит её на следующем заседании в декабре на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых.