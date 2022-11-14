МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото потеряли 1% ввиду укрепления доллара. Ранее руководитель ФРС Кристофер Уоллер предупредил рынки о том, что центральный банк США пока не планирует сбавлять темпы борьбы с инфляционным давлением. Цены на золото снижаются с трехмесячного пика

Около 11.00 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,8%, до 1756,89 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с понижением на 0,6%, по 1759,60 доллара за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,8%, делая номинированное в долларах золото дороже для держателей других валют.

"Текущие цены на золото кажутся (необоснованно) высокими; потребуется лишь небольшое изменение настроений, чтобы цены быстро вернулись к 1700 долларам", — считает Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.