МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В ОПЕК в понедельник понизили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году пятый раз с апреля. Причиной пересмотра стали экономические факторы, в том числе ускорение инфляции и повышение процентных ставок. Оценка роста спроса в следующем году также была понижена.

В ОПЕК понизили оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 100 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим прогнозом, до 2,55 млн баррелей в день. В картеле ожидают, что мировой спрос на нефть в этом году увеличится на 2,6%.

"Мировая экономика в 4-м квартале 2022 года вошла в период значительной неопределенности, и число негативных факторов растет", — говорится в отчете ОПЕК.

"Негативные риски включают в себя стремительную инфляцию, ужесточение денежно-кредитной политики крупными центральными банками, высокие уровни суверенного долга во многих регионах, возрастающий дефицит рабочей силы и сохраняющиеся проблемы со снабжением", — отметили в картеле.

Этот отчет ОПЕК стал последним в преддверии заседания картеля и его союзников, намеченного на 4 декабря. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что альянс ОПЕК+ продолжит действовать осторожно.

Цены на нефть в октябре ослабевали из-за опасений относительно рецессии мировой экономики. В ОПЕК+ в октябре понизили целевой уровень добычи на 100 000 баррелей в день, а в ноябре сокращение станет еще более сильным.

Добыча ОПЕК в октябре сократилась на 210 000 баррелей в день, до 29,49 млн баррелей в день. Темпы снижения добычи таким образом превзошли целевой уровень.

В ОПЕК также понизили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 100 000 баррелей в день, до 2,24 млн баррелей в день.

Несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, в ОПЕК оставили прогнозы роста мировой экономики на 2022 и 2023 год без изменений. В картеле отметили, что баланс рисков смещен в строну снижения, однако пространство для роста сохраняется.

"Это может зависеть от различных факторов. В первую очередь, инфляция может замедлиться на фоне разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе, что позволит центральным банкам проводить менее жесткую денежно-кредитную политику", — отметили в ОПЕК.

Цены на нефть продолжили снижаться после публикации отчета ОПЕК. На момент написания статьи нефть Brent торговалась около 95 долларов за баррель.