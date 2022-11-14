МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Лондон уступил место крупнейшего европейского фондового рынка Парижу, при этом французские люкс-компании позитивно настроены из-за ослабевающих коронавирусных ограничений в Китае, сообщает агентство Bloomberg. СМИ: британская продукция будет иметь маркировку ЕС из-за кризиса

"Лондон потерял еще один символ статуса. Он больше не является домом для крупнейшего фондового рынка Европы. Этот приз перешел к Франции и ее стабильным компаниям класса люкс, таким как LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton — ред.) и владельцу Gucci компании Kering SA, которые находятся на волне оптимизма по поводу того, что китайские покупатели будут охотно тратить деньги, поскольку коронавирусные ограничения ослабевают", — пишет агентство.

Согласно данным, собранным агентством, французский фондовый рынок в настоящее время стоит 2,823 триллиона долларов, слегка опережая Великобританию с ее 2,821 триллиона долларов. В 2016 году британские акции в совокупности стоили на 1,5 триллиона долларов больше французских.

Также агентство отмечает, что потеря статуса крупнейшего европейского фондового рынка является очередным символическим знаком ослабления позиций страны в свете выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Экономика Великобритании в целом была окончательно подорвана Brexit", — приводит агентство Bloomberg слова бывшего политика Банка Англии Майкла Сондерса (Michael Saunders).