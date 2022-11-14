МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал профучастникам раскрывать неквалифицированным инвесторам информацию о дополнительных рисках по ценным бумагам дружественных нерезидентов, следует из сообщения регулятора. В Госдуме одобрили контроль ЦБ за переходом финорганизаций на российское ПО

"В целях минимизации инфраструктурных рисков для физических лиц, являющихся неквалифицированными инвесторами, связанных с возможным введением мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, при предложении клиентам – неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг дополнительно информировать неквалифицированных инвесторов", — говорится в письме ЦБ профучастникам.

В частности, Банк России рекомендует дополнительно информировать неквалифицированных инвесторов: о наличии инфраструктурных рисков, связанных с совершением сделок с ИЦБ (о возможности ограничения права на распоряжение ИЦБ, о возможности неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по ИЦБ (в том числе, при их погашении), о возможности ограничения права владельца ИЦБ на участие в корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг, о возможности ограничения права владельца ИЦБ на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по ИЦБ или сделок с ними, о возможности неисполнения эмитентами ИЦБ (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с ИЦБ своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов).

Настоящие рекомендации распространяются на ИЦБ, эмитентами которых являются иностранные лица, не указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Также в письме регулятор рекомендует информировать о том, что в случае реализации вышеуказанных рисков, российские инфраструктурные организации не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений.