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https://1prime.ru/Financial_market/20221115/838826333.html
Уровень безработицы в Великобритании вырос в августе-сентябре
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Уровень безработицы в Великобритании в августе-сентябре вырос до 3,6%, тогда как число вакансий упало пятый раз подряд, так как работодатели обеспокоены перспективами экономики... ПРАЙМ, 15.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Великобритании в августе-сентябре вырос до 3,6%, тогда как число вакансий упало пятый раз подряд, так как работодатели обеспокоены перспективами экономики. Об этом во вторник сообщило Национальное бюро статистики страны, передает Reuters.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что безработица за отчетный период составит 3,5%.
Число занятых упало на 52 000, тогда как срединный прогноз предусматривал падение на 25 000.