МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Во вторник, после того как несколько руководителей ФРС просигнализировали о вероятности еще более существенного ужесточения денежно-кредитной политики, доллар США вырос против японской иены и сохранил силу против евро, передает Reuters.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, на 106,85. В понедельник он сильно вырос, поднявшись от достигнутого в пятницу минимума за три месяца 106,27.

На прошлой неделе, после выхода не оправдавших прогноза данных по инфляции в США, которые спровоцировали ожидания замедления повышения ставок ФРС, индекс упал на 3,9%, причем недельное падение стало самым глубоким с марта 2020 года.

В понедельник заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард подтвердила заявление члена Света управляющих центрального банка Кристофера Уоллера, сказавшего, что повышение ставок будет продолжено, хотя, возможно, темп повышения замедлится. Вместе с тем она отметила связанные с ужесточением политики риски.

Рынки учитывают в котировках 89-процентную вероятность замедления темпа повышения на заседании 14 декабря до 50 базисных пунктов, а вероятность повышения на 75 базисных пунктов оценивается в 11%.

"Доллар США пытается сформировать дно после выхода данных по инфляции, и Уоллер сделал для этого все, что мог, а более влиятельная Брейнард была несколько менее воинственной", — сказал старший аналитик Westpac Шон Кэллоу.

По его словам, индекс доллара может подняться до сентябрьских максимумов выше 114, а его поддержка формируется на уровне 105.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,3%, до 140,34. В понедельник она поднялась на 0,84% от минимума за два с половиной месяца 138,46. На прошлой неделе пара упала на 5,39%, и это недельное падение было самым глубоким за 14 лет.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,13%, до 1,1775. Ранее она отступила от достигнутого в пятницу максимума за два с половиной месяца 1,1855.

Пара евро/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,03315, после снижения от трехмесячного максимума 1,0364.

Чутко реагирующий на изменение отношения к риску австралийский доллар вырос на 0,14%, до 0,67105 доллара США, направившись к максимуму почти за два месяца 0,6720. Поддержку австралийской валюте оказало смягчение карантинных мер в Китае и обещание Пекина поддержать рынок недвижимости.

Австралийский доллар вяло отреагировал на выход протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, показавших, что руководство центрального банка рассматривало два варианта повышения ставок — на 50 и на 25 базисных пунктов.

"Австралийский доллар достиг некоторого прогресса в кросс-курсах на этой неделе", — сказал Кэллоу из Westpac, который допускает его рост до 0,6775 доллара США в ближайшие дни.

"Правда, на фондовых рынках пока сохраняется нервозность, что ограничивает рост австралийского доллара", — добавил он.

Юань продолжил укрепляться при дополнительной поддержке со стороны ослабления напряженности китайско-американских отношений после встречи президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином.

На континентальном рынке пара доллар/юань торговалась по 7,0506, несколько выше уровня закрытия понедельника, почти не отреагировав на данные, неожиданно показавшие сокращение розничных продаж в Китае.