МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторник преимущественно ростом на ослаблении антиковидных ограничений в Китае, благодаря чему и китайские индексы оказались в лидерах, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. Юань растет на фоне диалога Си Цзиньпина и Байдена

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,64%, до 3134,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,05%, до 2054,09 пункта; гонконгский Hang Seng Index подскочил на 3,94%, закрывшись на уровне 18314 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,23%, до 2480,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,07%, до 7141,6 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,1%, 27990,17 пункта.

По словам основателя и исполнительного директора Aperture Investors Петера Крауза (Peter Kraus), которые приводит агентство Bloomberg, аппетит к риску на азиатских финансовых рынках вырос после ослабления ограничений против коронавируса в Китае.

Кроме того, по словам эксперта, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Индонезии способствовала снижению напряженности на рынках. Встреча состоялась на полях саммита G20 на Бали 14 ноября, переговоры продолжались более трех часов.