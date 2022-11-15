МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сильно растут в ожидании изменения курса монетарной политики в следующем году, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В США поняли, почему Россию нельзя "загонять в угол"

По состоянию на 12.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,41%, до 33701 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 11846,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 3991 пунктов.

"Вопрос, которым задается рынок, заключается в том, как долго ФРС собирается удерживать (банковские — ред.) ставки на этом уровне, и я думаю, что есть некоторые позитивные настроения в отношении того, что ФРС собирается изменить курс где-то в 2023 году", — сказал агентству Bloomberg председатель и главный исполнительный директор Aperture Investors Петер Крауз (Peter Kraus).

Регулятор не раз заявлял о том, что продолжит борьбу с высокой инфляцией путем ужесточения монетарной политики. По итогам октября годовая инфляция в США замедлилась до 7,7% с 8,2% месяцем ранее. Следующее заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря.