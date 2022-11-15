МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Во вторник евро, британский фунт и шведская крона укрепились против доллара США после выхода экономических данных, в том числе отчетов по занятости в Великобритании и ЕС, а также индекса настроений в экономике Германии.

Как сообщает Reuters, по состоянию на 12.58 по Гринвичу пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,8%, по 1,0406, после того, как ранее достигла максимума с начала июля. По словам трейдеров, среди экономических отчетов еврозоны больше всего внимания привлек ноябрьский индекс настроений в экономике Германии, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW.

"В последнее время индекс падал из-за ожиданий глубокой рецессии зимой, — сказала аналитик Commerzbank Антье Префке. — Но погода в начале отопительного сезона стоит мягкая, а газохранилища наполнены, поэтому аналитики, возможно, надеются, что дела пойдут не так уж плохо".

Данные также показали, что число занятых в еврозоне в 3-м квартале выросло.

Джейн Фоули, глава направления валютной стратегии в Rabobank, заявила, что в последнее время было много новостей, которые способствовали росту рисковых валют против доллара США. Она упомянула встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая сигнализирует о возможном снижении напряженности между двумя странами.

"Рынок пока чувствует ослабление напряженности, которая ранее в текущем году оказывала поддержку доллару как валюте-убежищу", — заявила Фоули.

Индекс доллара, который отслеживает стоимость американской валюты против корзины из шести других валют, включая фунт и евро, на момент написания статьи снизился на 0,8%, до 106,08, ранее кратковременно достигнув минимума за три месяца.

Шведская крона резко поднялась против доллара США после выхода данных, показавших, что в октябре ускорение инфляции в Швеции было менее сильным, чем ожидалось. Шведская валюта торговалась с повышением на 1,12%, по 10,3795 кроны за доллар.

Пара фунт/доллар США во вторник демонстрировала рост на 1,25%, до 1,1906, оказавшись на трехмесячном максимуме в ожидании презентации бюджетного плана правительства Великобритании и экономических данных, которые неожиданно показали рост безработицы и сокращение числа вакансий в британской экономике.

Мы по-прежнему ожидаем, что в декабре Банк Англии повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, потому что, "хотя уровень безработицы и вырос, это произошло в основном за счет замораживания найма, а не за счет роста числа увольнений", сказал аналитик ING Франческо Песоле.

Внимание инвесторов также сосредоточено на запланированном на четверг оглашении бюджетного плана нового британского правительства. Министр финансов Великобритании Джереми Хант назвал сокращение государственного долга единственным способом замедления инфляции.

В понедельник заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард подтвердила заявление члена Света управляющих центрального банка Кристофера Уоллера, сказавшего, что повышение ставок будет продолжено.

Индекс доллара на прошлой неделе снизился на 3,9%, показав наихудшую динамику с марта 2020 года, поскольку официальные данные показали, что темпы роста потребительских цен в США оказались ниже прогнозов. Данные по инфляции привели к разговорам о том, что пик процентных ставок уже может быть близок.

Тем временем член Управляющего совета Европейского центрального банка и глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что "повышение ставок выше отметки 2,0%, вероятно, продолжится, однако 'огромные' повышения не войдут в привычку".

На континентальном рынке пара доллар/юань торговалась с понижением на 0,3%, по 7,0475, почти не отреагировав на данные, неожиданно показавшие сокращение розничных продаж в КНР. Китайская валюта получила поддержку в связи с ослаблением напряженности между Китаем и США.