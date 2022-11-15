МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Профессиональные участники российского рынка ценных бумаг смогут получать дополнительные лицензии в упрощенном порядке, говорится в сообщении Банка России. Глава ЦБ призвала провести перестройку экономики даже при ухудшении условий

Регулятор устанавливает упрощенный порядок получения профучастниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, кредитными организациями и клиринговыми организациями разрешений на дополнительные виды деятельности на рынке ценных бумаг, когда возможность такого совмещения предусмотрена законодательством. Соответствующее положение ЦБ РФ зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу с 1 апреля 2023 года.

"Для получения дополнительной лицензии на рынке ценных бумаг (включая деятельность по инвестиционному консультированию) таким организациям будет достаточно направить в Банк России через личный кабинет заявление и документы о должностных лицах, нужных для ведения дополнительных видов деятельности. Эти организации также должны соответствовать лицензионным требованиям и не иметь неисполненных предписаний или других мер воздействия", — говорится в сообщении.

При правильном заполнении заявления регулятор выдаст лицензию или включит организацию в единый реестр инвестиционных советников не позднее одного рабочего дня после получения заявления. Новый порядок существенно облегчит для участников рынка возможность получения дополнительных лицензий, поскольку ранее для этого соискатель должен был пройти повторную процедуру проверки, отмечают в ЦБ.

Положение ЦБ РФ также изменяет порядок лицензирования деятельности управляющих компаний, специализированных депозитариев и акционерных инвестиционных фондов. Информация о предоставлении лицензий будет вноситься в реестр (по аналогии с действующим сейчас регулированием для профучастников рынка ценных бумаг). Соискателю, вместо лицензии на бумажном носителе, направляется выписка из соответствующего реестра в электронной форме.

Положением также вводится проведение предлицензионных проверочных мероприятий для соискателей лицензий управляющей компании, специализированного депозитария и акционерного инвестиционного фонда.