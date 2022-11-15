МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Уход "Детского мира" с биржевых торгов может состоять из четырех выкупов акций, при этом нет гарантий, что все выкупы будут проходить по цене 71,5 рубля – обозначенной как целевая для несогласных с реорганизацией акционеров, прокомментировал РИА Новости старший аналитик по рынку акций ITinvest Станислав Юдин. Российский рынок акций падает в рамках коррекции

В понедельник крупнейший российский ритейлер детских товаров сообщил, что выкупит акции у несогласных с реорганизацией компании из ПАО в ООО по 71,5 рубля за штуку, внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос о реорганизации 29 декабря. Также ритейлер рассказал, что совет директоров "Детского мира" одобрил запуск программы обратного выкупа обыкновенных акций компании на сумму до 3 миллиардов рублей сроком шесть месяцев.

"Детский мир: серия из 4-х выкупов акций? Вопрос текущего момента — стоит ли ориентироваться на цену 71,5 рубля за акцию обязательного выкупа, подразумевающей 19% рост к текущей цене? Гарантий того, что выкуп всего free float будет осуществлен именно по данной цене, нет. Однако, на наш взгляд, логика проведения сделки говорит о том, что это весьма вероятно", — говорит Юдин.

ЧЕТЫРЕ СЕРИИ

В первом случае речь идет об обязательном выкупе на 1,6 миллиарда рублей (или 3,6% капитализации), отмечает эксперт.

Цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу. Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций ПАО "Детский мир" (DSKY) за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации компании (7 ноября). Сумма денежных средств, которые "Детский мир" может потратить на выкуп акций, не может превысить 10% стоимости чистых активов компании на дату внеочередного общего собрания акционеров (на текущую дату 10% стоимости чистых активов составляет приблизительно 1,6 миллиарда рублей), подсчитал Юдин.

"Собрание акционеров, на котором будет принято решение о трансформации ПАО в частную компанию, пройдет 29 декабря. Предъявить акции к выкупу можно до 13 февраля 2023 года и получить деньги до 15 марта 2023 года. Акции будут выкуплены в случае утверждения плана реорганизации, которая имеет большие шансы быть одобренной, учитывая, что для этого необходимо, чтобы на собрание акционеров пришло 50% акционеров (кворум) и проголосовало 75% от присутствующих (эффективно 37,5%). При гипотетическом повторном собрании кворум будет достигнут при 30% (эффективно 22,5%)", — поясняет процедуру он.

У стратегических акционеров "Детского мира" находится 30% капитала компании, поэтому с большой долей вероятности эта реорганизация пройдет, считает старший аналитик по рынку акций ITinvest.

Второй, по его мнению, — это добровольный выкуп акций на 3 миллиарда рублей (6,8% капитализации) на сдерживание волатильности. Данная программа не предусматривает фиксированного ценового индикатора и не обязательно может быть выполнена в полном объеме, обращает внимание эксперт. Тем не менее, учитывая общий импульс движения к частной форме, рыночную волатильность, вероятность реализации выкупа существенна, на его взгляд.

"Третий, добровольный выкуп акций у акционеров (до 100%), не пожелавших участвовать в обмене акций публичной компании на акции непубличной компании, в рамках добровольного предложения будет идти ориентировочно с мая-июня 2023 года до августа 2023 года. Цена может устанавливаться произвольно, но скорее всего, оценка в 71,5 рубля на акцию останется ориентиром, согласно компании. Насколько мы понимаем, выкуп будет осуществляться дочерней компанией "Детского мира" на заемные деньги", — говорит он.

Последним этапом может быть обязательный выкуп при аккумулировании 30%, считает Юдин. "Обязательное предложение о выкупе акций будет запущено после этапа добровольного предложения в августе-сентябре 2023 года и будет продолжаться в течение периода времени, предусмотренного законом (аналогично первому пункту)", — считает эксперт.