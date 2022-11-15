МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника показал негативную динамику и потерял 0,96% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Эксперт назвал возможные сценарии ухода "Детского мира" с биржи

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,96%, до 2223,26 пункта, долларовый РТС — 0,89%, до 1159,59 пункта.