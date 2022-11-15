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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221115/838833882.html
Российский рынок акций сократился в основную сессию на 0,96 процента
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Российский рынок акций в основную сессию вторника показал негативную динамику и потерял 0,96% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 15.11.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника показал негативную динамику и потерял 0,96% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,96%, до 2223,26 пункта, долларовый РТС — 0,89%, до 1159,59 пункта.