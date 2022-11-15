МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника преимущественно ростом после публикации ряда статистик, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,21%, до 7369,44 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,49%, до 6641,66 пункта, немецкий DAX вырос на 0,46%, до 14378,51 пункта.

Во вторник рынки оценивали ряд статистик. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по промежуточной оценке, в прошлом квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. Показатели полностью совпали с первоначальной оценкой Евростата.

Кроме того, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре снизился до 34,4 миллиарда евро с 50,9 миллиарда в августе при прогнозе в 44,5 миллиарда евро. При этом позитивнее ожиданий оказался и индекс доверия инвесторов к экономике Германии. Так, в ноябре индекс вырос до минус 36,7 пункта с минус 59,2 пункта в октябре при прогнозе в минус 50 пунктов.