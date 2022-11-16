Суд взыскал с Intel почти миллиард долларов
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Федеральное жюри присяжных в Техасе во вторник постановило, что Intel Corp должна выплатить компании VLSI Technology LLC 948,8 млн долларов за нарушение патента VLSI на компьютерные чипы, передает Reuters.
VLSI, связанная с принадлежащей SoftBank Group Corp частной инвестиционной компанией Fortress Investment Group, утверждала в ходе шестидневного судебного разбирательства, что микропроцессоры Cascade Lake и Skylake компании Intel нарушают ее патент на усовершенствование обработки данных.
Представитель Intel заявил, что компания "категорически не согласна" с вердиктом и планирует подать апелляцию. В Intel назвали это дело "одним из многих примеров, показывающих, что патентная система США срочно нуждается в реформе".
Юридическая фирма, представляющая интересы VLSI, отказалась комментировать вердикт.
В марте прошлого года компания VLSI отсудила у Intel почти 2,2 млрд долларов в рамках отдельного судебного процесса в Техасе по различным патентам на чипы. Тогда Intel обжаловала приговор. В следующем месяце VLSI проиграла еще одно судебное разбирательство против Intel по смежному патенту.
Последний судебный процесс касался патента, который VLSI купила у голландского производителя микросхем NXP Semiconductors NV.
Адвокат VLSI заявил на суде, что чипы Intel нарушают патентные права "миллионы и миллионы раз в секунду". Присяжные присудили компании полную сумму ущерба, которую она требовала.
Адвокат компании Intel заявил в ходе судебного процесса, что инженеры компании самостоятельно разрабатывали ее технологии и что ее современные микропроцессоры не будут работать с устаревшей технологией VLSI.
Два других патентных дела, возбужденных VLSI против Intel, все еще находятся на рассмотрении в Северной Калифорнии и Делавэре. Судебное разбирательство по делу в Калифорнии должно начаться в 2024 году.
https://1prime.ru/Financial_market/20221116/838839357.html