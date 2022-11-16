МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Акции "Газпром нефти" растут на 3,78% после новости о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 69,78 рубля на акцию, следует из данных торгов. Путин призвал сделать покупку автомобилей более доступной для россиян

Акции "Газпром нефти" к 15.17 мск дорожают на 3,78%, до 465,45 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на 5,24%, до 472 рубля, впервые с 28 марта. До публикации акции компании росли на порядка 1%.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 69,78 рубля на акцию, сообщила ранее в среду компания.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 30 декабря.