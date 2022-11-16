МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Air France-KLM в среду сообщила, что предлагает субординированные облигации, конвертируемые в новые акции, на сумму 300 млн евро для укрепления своего положения с капиталом и выплаты государственной помощи, передает Reuters. В результате акции авиакомпании резко упали.

В начале торгов они потеряли 13%, так как эта эмиссия размоет доли нынешних акционеров Air France, когда облигации будут конвертированы в новые акции, если только акционеры не выкупят их. На момент написания статьи бумаги компании подешевели на 8,3% до 1,2840 евро.

В феврале Air France заявила, что рассматривает варианты увеличения капитала на сумму до 4 млрд евро, включая размещение акций посредством подписки и эмиссию ценных бумаг с долевыми и долговыми характеристиками. Объявленное сегодня решение является частью этого плана.

"Эта операция станет дальнейшим шагом в рамках инициатив группы по ускоренному погашению помощи французских властей, продолжит поддерживать укрепление акционерного капитала и поможет оптимизировать финансовые расходы", — указала компания в заявлении.

Облигации, которые также могут быть обменены на существующие акции Air France, будут предлагаться путем размещения квалифицированным инвесторам, уточнила компания.

В 2020 году, в коронавирусную пандемию, Air France-KLM получила по программе помощи 10,4 млрд евро, в том числе в виде прямых кредитов от властей Франции и Нидерландов.

По словам авиаперевозчика, транспортная компания CMA CGM, которая владеет 9% акций Air France, уже выразила намерение участвовать в размещении в пропорции, соответствующей ее нынешней доле.

Власти Франции и Нидерландов в эмиссии облигаций не участвуют, как заявил голландский министр финансов Сигрид Кааг.

"Компании не известно о каком-либо намерении других ее крупных акционеров участвовать в подписке", — отметила Air France.

В письме, адресованном парламенту, Кааг указал, что доля голландских властей в авиакомпании составляет 9,34% и в случае конвертации новых бондов в акции она будет размыта до 8,66%.

"Хотя большая часть финансовой реструктуризации уже позади, в 2022 и 2023 году Air France KLM обдумает возможную гибридную эмиссию облигаций на сумму до 1,2 млрд евро, в зависимости от ситуации на рынке", — считает Стивен Ферлон, старший аналитик по акциям в Davy Capital Markets.

"Сегодняшнее решение о субординированных конвертируемых бессрочных облигациях — часть этого плана. Разводнение будет соответствовать примерно 6,8% эмитированного акционерного капитала, если компания в эксклюзивном порядке решит конвертировать акции", — добавил он.

По словам аналитика, именно потенциальное разводнение и страхи насчет эскалации военного конфликта на Украине после взрыва ракеты в стране-члене НАТО — Польше — способствовали падению акций Air France KLM.