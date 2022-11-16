МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в среду снижаются. Мрачный прогноз Target, одного из крупнейших ретейлеров страны, на праздничный сезон вызвал опасения насчет влияния инфляции на компании.

Здание ФРС США в Вашингтоне

ФРС может позволить экономике США совершить мягкую посадку

Dow Jones Industrial Average утром потерял 38 пунктов, или 0,11%, до 33 554,93 пункта, S&P 500 опустился на 14,9 пункта, или 0,37%, до 3976,82 пункта, а Nasdaq Composite — на 98,3 пункта, или 0,87%, до 11 260,095 пункта.