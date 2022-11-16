2022-11-16T18:06:04+03:00
2022-11-16T18:06:04+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221116/838847256.html
Торги на фондовых рынках США начались с потерь
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. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в среду снижаются. Мрачный прогноз Target, одного из крупнейших ретейлеров страны, на праздничный сезон вызвал опасения насчет... ПРАЙМ, 16.11.2022
индексы, рынки, новости, биржи сша, dow jones, s&p 500
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в среду снижаются. Мрачный прогноз Target, одного из крупнейших ретейлеров страны, на праздничный сезон вызвал опасения насчет влияния инфляции на компании.
Dow Jones Industrial Average утром потерял 38 пунктов, или 0,11%, до 33 554,93 пункта, S&P 500 опустился на 14,9 пункта, или 0,37%, до 3976,82 пункта, а Nasdaq Composite — на 98,3 пункта, или 0,87%, до 11 260,095 пункта.