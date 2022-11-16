МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в среду снижаются. Мрачный прогноз Target, одного из крупнейших ретейлеров страны, на праздничный сезон вызвал опасения насчет влияния инфляции на компании. ФРС может позволить экономике США совершить мягкую посадку

Dow Jones Industrial Average утром потерял 38 пунктов, или 0,11%, до 33 554,93 пункта, S&P 500 опустился на 14,9 пункта, или 0,37%, до 3976,82 пункта, а Nasdaq Composite — на 98,3 пункта, или 0,87%, до 11 260,095 пункта.