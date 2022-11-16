МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды подрос на 0,18% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с марта 1984 года

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,18%, до 2227,19 пункта, долларовый РТС — на 0,34%, до 1163,59 пункта.