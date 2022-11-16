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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221116/838847642.html
Российский рынок акций показал небольшой рост
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Российский рынок акций в основную сессию среды подрос на 0,18% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 16.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды подрос на 0,18% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,18%, до 2227,19 пункта, долларовый РТС — на 0,34%, до 1163,59 пункта.