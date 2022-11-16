МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются, рынки оценивают данные по розничным продажам в стране, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 19.12 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 33559,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,5%, до 11187,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 3962,23 пункта.

Во вторник рынки реагируют на статистику из США. Объем розничных продаж в стране в октябре вырос на 1,3% по отношению к сентябрю, хотя аналитики ожидали роста показателя лишь на 1%. Так, отчет может стать сигналом того, что экономика выдержит предстоящие повышения ставки Федрезервом США.

"Все эти различные данные не облегчают работу ФРС", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела стратегии рынков альтернативных инструментов с фиксированным доходом в JPMorgan Asset Management Оксаны Ароновой (Oksana Aronov). "Более сильные цифры по розничным продажам сегодня дают им больше оснований для агрессивных действий, о чем они постоянно телеграфировали", — заключила эксперт.