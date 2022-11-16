МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Американский разработчик микрочипов Nvidia Corp заявил в среду, что будет совместно с Microsoft Corp создавать "огромный" компьютер для выполнения интенсивных вычислительных операций с участием искусственного интеллекта (ИИ) в облаке, сообщает агентство Reuters.

Этот ИИ-компьютер будет работать в облаке Azure от Microsoft, задействуя десятки тысяч графических процессоров (GPU), наиболее мощных чипов Nvidia H100, а также A100. Nvidia отказалась раскрыть сумму сделки, но, по словам отраслевых источников, каждый чип A100 стоит около 10 000-12 000 долларов, в то время как чипы H100 стоят значительно дороже.

"Мы находимся в той поворотной точке, где ИИ внедряется на предприятиях, и оказание тех услуг, которые клиенты могут использовать для внедрения ИИ в бизнесе, становится реальностью, — заявил Reuters главный менеджер Nvidia по гипермасштабируемым и высокопроизводительным вычислениям Иэн Бак. — Мы видим стремительный рост внедрения ИИ… и необходимость внедрения ИИ для корпоративных нужд".

Однако Nvidia будет не только продавать Microsoft чипы, но и сотрудничать с этим софтверным и облачным гигантом в разработке моделей ИИ. Бак заявил, что Nvidia также станет пользователем облачного ИИ-компьютера Microsoft и будет разрабатывать на нем приложения с ИИ для обслуживания клиентов.

Nvidia заявила, что Azure станет первым публичным облаком, в котором будет использоваться ее сетевая технология Quantum-2 InfiniBand, быстродействие которой составляет 400 гигабит в секунду. Эта сетевая технология обеспечивает высокоскоростное взаимодействие между серверами.