МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. БРИКС и другие страны ищут способы обойти долларовую систему и могут создать собственную платежную систему на основе валютной корзины, пишет Ян Крикке для гонконгского издания Asia Times. Китайские СМИ раскрыли, что произойдет с юанем в долгосрочной перспективе

Как отмечается, доллар приближается к концу своего естественного цикла, подобно тому как последние 500 лет каждое столетие в Европе появлялась новая господствующая, или резервная валюта. В этот раз, как пишут авторы, усилия по созданию параллельной валютной системы, которая изменит глобальные финансы, возглавил Китай.

"У Пекина есть могущественные союзники. На страны БРИКС — Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку — приходится 41% населения мира. Так называемая "коалиция дедолларизации" уже использует валютные свопы в обход долларовой системы. Следующим шагом может стать расчетная валюта альянса на основе корзины валют стран-участниц", — говорится в материале.

Автор напоминает, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении присоединиться к группе БРИКС — если 50 лет назад саудовцы объединились с США и создали нефтедоллар, то на сей раз они могут сыграть важную роль в создании нефтевалюты БРИКС. "Их примеру в таком случае наверняка последуют и другие государства ОПЕК, а это уже повлечет за собой переоценку рынка нефти стоимостью 7 триллионов долларов", — прогнозируется в статье.

Как отмечается, БРИКС сплотил крупнейших мировых импортеров энергоносителей, Китай и Индию, с крупнейшими мировыми производителями, Россией и Саудовской Аравией. Благодаря новым кандидатам БРИКС будет властвовать не только на мировом рынке нефти, но и на других сырьевых рынках — например, пшеницы, удобрений, металлов, урана и золота, отмечает автор.

"Для обхода долларовой системы страны БРИКС все чаще прибегают к валютным свопам. Пока что подробности отрывочны, но следующим этапом вполне может стать платежная система на основе валютной корзины", — говорится в статье.

Автор прогнозирует, что вес каждой валюты будет пропорционален ВВП стран-участниц, их доле в международной торговле, населению, территории, природным ресурсам и различным товарам, включая золото.

Пока что об архитектуре новой системы страны БРИКС отмалчиваются, но прообразом может стать цифровая валюта центрального банка Китая (CBDC), предполагает обозреватель.

По мнению Крикке, если валюта БРИКС распространится на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской ассоциации сотрудничества (ШОС), а их состав частично пересекается, в нее войдет уже более половины населения мира, а также львиная доля мирового сырья, что может привести к переоценке нефти, сырьевых товаров и золота в валюте БРИКС.

"Но главный приоритет для БРИКС — создание параллельной международной платежной системы. Это оградит страны-участницы от западных санкций и послужит своего рода "резервной копией" на случай наихудшего сценария — краха глобальной системы, обремененной непосильным долгом в 300 триллионов долларов, основная часть которого номинирована в долларах и других валютах "Группы семи"", — подчеркивает автор.